Face Coverings Required for Businesses Starting 6/22/20

Harris County Judge Lina Hidalgo signed a new order today mandating that everyone over the age of 10 wear a face covering while in businesses or on commercial properties, including employees and all visitors and customers.

This order will be in effect at 12:01AM on Monday, June 22, 2020 until 11:59 PM on Tuesday, June 30, 2020.

Full text of the order can be viewed here: https://www.readyharris.org/Stay-Safe





Understanding the Order

Businesses must develop a health and safety plan for employees and customers to protect them from COVID-19. At a minimum, this plan must include that all employees, customers and visitors (over the age of 10) that enter businesses or commercial properties must wear a face covering.

Businesses must post and inform customers/visitors that they are required to wear a face covering while on the premises.

Businesses reserve the right to refuse service to those not wearing a face covering with exceptions for those who cannot wear one for medical reasons (see exceptions below).

Businesses who do not comply with this order could face a fine (see enforcement below).

Face coverings may be a homemade mask, scarf, bandana, or handkerchief, as long as it covers the nose and mouth.

Exceptions to Face Covering Order

You must wear a face covering at all times while in businesses or on commercial property, except: When eating or drinking; Face coverings should be worn to restaurants, but can be removed while eating/drinking. When you are exercising or doing physical activities; or, When wearing a face covering poses a mental, physical, safety or security risk (i.e. someone who has trouble breathing).





Choosing and Wearing a Face Covering

Harris County cannot provide face coverings to residents. We encourage residents to purchase or make a face covering to wear.



The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) has guidance on how to properly wear face coverings and how to make your own face coverings: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html





Continue Good Health Habits

Wearing a face covering is not a substitute for maintaining 6-feet social distancing and hand washing because these remain important steps to slowing the spread of the virus.

Enforcement

Businesses who do not require customers/visitors/employees to wear face coverings under this Order can face a fine of up to $1,000 per violation.





For questions related to the order, contact:

Se Requiere el Uso Cubiertas Faciales para Empresas a partir del 22/06/20

La jueza del Condado Harris, Lina Hidalgo, firmó hoy una nueva orden que exige que todas las personas mayores de 10 años usar cubrebocas mientras estén en negocios o en propiedades comerciales, incluidos los empleados, visitantes y clientes.

La orden entrará en vigencia a las 12:01 a.m. del lunes 22 de junio de 2020 hasta las 11:59 p.m. del martes 30 de junio de 2020.

El texto completo de la orden se puede ver aquí: https://www.readyharris.org/Stay-Safe

Entendiendo el Edicto

Las empresas deben desarrollar un plan de salud y seguridad para empleados y clientes para protegerlos de COVID-19. Como mínimo, este plan debe incluir que todos los empleados, clientes y visitantes (mayores de 10 años) que ingresen a negocios o propiedades comerciales deben usar una cubierta facial o cubrebocas .

. Las empresas deben publicar e informar a los clientes / visitantes que estén obligados a cubrirse la cara mientras se encuentren en las instalaciones.

Las empresas se reservan el derecho de rechazar el servicio a aquellos que no usen una macarilla para la cara, con excepciones para aquellos que no pueden usar una por razones médicas (ver excepciones a continuación).

Las empresas que no cumplan con esta orden podrían enfrentar una multa (ver cumplimiento más abajo).

Las cubiertas faciales pueden ser un cubrebocas casero, una pañoleta, un pañuelo o bufanda siempre y cuando cubran la nariz y boca.

Excepciones a las coberturas faciales obligatorias

Debe usar una cubierta facial en todo momento mientras se encuentre en negocios o en propiedades comerciales, excepto:

Al comer o beber; Las cubiertas faciales se deben usar en los restaurantes, pero se pueden quitar mientras se come / bebe.

Cuando hace ejercicio o realiza actividades físicas; o,

Cuando el uso de una cubierta facial representa un riesgo mental, físico, de seguridad o protección (es decir, alguien que tiene problemas para respirar).

Elección y uso de una cubierta facial

El Condado de Harris no puede proporcionar cubiertas faciales a los residentes. Alentamos a los residentes comprar o hacer cubrebocas para su uso.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) tienen orientación sobre cómo usar adecuadamente las cubiertas faciales y cómo hacer sus propias cubiertas faciales: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/ cloth-face-cover.html

Continuar con buenos hábitos de salud

El uso de una cubierta facial no es un sustituto del distanciamiento social de 6 pies y el lavado de manos, ya que estos siguen siendo pasos importantes para frenar la propagación del virus.

Ejecutando el Decreto

Las empresas que no requieran que los clientes / visitantes / empleados usen cubiertas faciales p bajo esta el EDICTO pueden enfrentar una multa de hasta $ 1,000 por violación.

Para preguntas relacionadas con la orden, comuníquese al: